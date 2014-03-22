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القومى لحقوق الإنسان : تقرير المجلس عن أحداث رابعة والنهضة تم بحيادية تامة

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القومى لحقوق الإنسان : تقرير المجلس عن أحداث رابعة والنهضة تم بحيادية تامة القومى لحقوق الإنسان : تقرير المجلس عن أحداث رابعة والنهضة تم بحيادية تامة

 

قال  محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان  ووزير الإعلام السابق ، إن تقرير المجلس عن أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة تم بحادية عالية واستقلال كامل ، ولم يتم تكليف المجلس بفكرة التقرير نفسه ، لكنها كانت مبادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله .

وأضاف “فايق ” فى لقاءه فى برنامج صالون التحرير مع الاعلامي عبد اللة السناوى : “ ما اقترحنا فى التقرير هو إحالته فى شكل تقرير قضائى لاستكمال هذا العمل الذى تم بحيادية  ، وقررنا أن نقوم بإجلاء الحقيقة فى رابعة العدوية ، والتعدى على الكنائس وسيارة الترحيلات وكرداسة ، فكان هذا موضوعا أساسيا وهاما للغاية”.

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