القومى لحقوق الإنسان : تقرير المجلس عن أحداث رابعة والنهضة تم بحيادية تامة

قال محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووزير الإعلام السابق ، إن تقرير المجلس عن أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة تم بحادية عالية واستقلال كامل ، ولم يتم تكليف المجلس بفكرة التقرير نفسه ، لكنها كانت مبادرة من المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أول اجتماع للمجلس بعد تشكيله .

وأضاف “فايق ” فى لقاءه فى برنامج صالون التحرير مع الاعلامي عبد اللة السناوى : “ ما اقترحنا فى التقرير هو إحالته فى شكل تقرير قضائى لاستكمال هذا العمل الذى تم بحيادية ، وقررنا أن نقوم بإجلاء الحقيقة فى رابعة العدوية ، والتعدى على الكنائس وسيارة الترحيلات وكرداسة ، فكان هذا موضوعا أساسيا وهاما للغاية”.