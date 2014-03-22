أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"أبو النصر" يحيل ملف البعثات للخارج للنيابة للاشتباه فى "المحسوبية"

Google+ Print
"أبو النصر" يحيل ملف البعثات للخارج للنيابة للاشتباه فى "المحسوبية" "أبو النصر" يحيل ملف البعثات للخارج للنيابة للاشتباه فى "المحسوبية"

أكد أحمد حلمى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أحال ملف بعثات المصريين فى الخارج المعروفة باسم "أبنائنا بالخارج"، إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فى الواقعة، بعد أن شابها نوعا من المحسوبية والمجاملة لأحد الأشخاص.

كانت وزارة التربية والتعليم قد شهدت أزمة بعد إلغاء أبو النصر نتائج اختبارات المرشحين للسفر فى بعثات بالخارج، بعدما أنهى العاملون الاختبارات الشفهية والتحريرية، ولجأ الوزير لنظام القرعة، وهو الأمر الذى تسبب فى استقالة الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام وقتها.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365