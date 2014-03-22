"أبو النصر" يحيل ملف البعثات للخارج للنيابة للاشتباه فى "المحسوبية"

أكد أحمد حلمى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، أحال ملف بعثات المصريين فى الخارج المعروفة باسم "أبنائنا بالخارج"، إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فى الواقعة، بعد أن شابها نوعا من المحسوبية والمجاملة لأحد الأشخاص.

كانت وزارة التربية والتعليم قد شهدت أزمة بعد إلغاء أبو النصر نتائج اختبارات المرشحين للسفر فى بعثات بالخارج، بعدما أنهى العاملون الاختبارات الشفهية والتحريرية، ولجأ الوزير لنظام القرعة، وهو الأمر الذى تسبب فى استقالة الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام وقتها.