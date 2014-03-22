وزير التنمية الأسبق: النظام الإلكترونى يقضى على شبهة تزوير الانتخابات

قال الدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الأنظمة الإلكترونية على الانتخابات تم تجربتها فى الاستفتاء على الدستور الماضى.

ولفت إلى أن "النظام الإلكتروني" سيقضى على أى شبهة تزوير فى الانتخابات أو التصويت لأكثر من مرة.

وأضاف خلال حواره للإعلامية لبنى عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن النظام الإلكترونى سيمكن بعد إجراء الانتخابات من استخراج التقرير حول الانتخابات والفئات التى شاركت فيها من رجال أو نساء والفئة العمرية لهم.

ولفت إلى أن اللجان التى تم فيها النظام الإلكترونى فى الاستفتاء على الدستور الماضى أثبتت أن نسبة النساء التى شاركت فيه تجاوزت 55%.