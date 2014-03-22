صلاح يفسر فرحة مورينيو الهيستيرية بهدفه

فسر محمد صلاح الدولي المصري المحترف في صفوف تشيلسي سر فرحة جوزيه مورينيو المدير الفني الخاصة بعد هدفه السادس في شباك أرسنال.

ودخل صلاح بدلا من أوسكار في الدقيقة 76، ونجح في تسجيل أول أهدافه مع الزرق في شباك المدفعجية.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "سعيد بأول أهدافي مع تشيلسي، وأتمنى أن تكون بداية موفقة".

وأضاف "أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجهاز الفني، وأهني نفسي وكل من ساعدني على الوقوف على قدمي والظهور بهذا المستوى".

ونجح صلاح في خطف الأضواء من نجوم تشيلسي بعد تسجيله هدفه الأول في شباك أرسنال، الذي أعقبه احتفالا صاخبا من مورينيو.

وأوضح صلاح "أعمل مع أفضل مدرب في العالم، وعلاقتنا جيدة للغاية وكان يحفزني جيدا قبل المباراة".

واختتم "قبل دخولي الملعب قال لي أنني سأسجل، وقد كان.. والحمد لله وأتمنى المحافظة على ثقته في".