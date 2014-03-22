زواج إياد نصار في المقطم بدون مطربين وشهر العسل في لبنان

يحتفل الفنّان الأردني إياد نصار بزفافه المفاجئ من خارج الوسط الفني حيث اختار مهندسة ديكور لتكون زوجته.

والمثير أنّ عدد المدعوين من النجوم كان بسيط جداً وإقتصر فقط على كل من الممثلين؛ بشري، لقاء الخميسي، يسرا، ودرة، فيما سيقام الحفل بأحد القاعات المفتوحة بمنطقة المقطم، وسيقتصر على أغاني "الدي جي" بدون مطربين.

وبعد الحفل سيتوجه إياد إلى بيروت لقضاء شهر العسل وبعد ذلك سيعود إلى القاهرة للاستقرار نهائياً، وذلك حتى يركّز على أعماله الفنّية خلال المرحلة القادمة.

ويعتبر هذا الزواج هو الثّاني للنجم الأردني، حيث سبق له أن تزوج للمرة الأولى، ولكنه انفصل عن زوجته الذي أنجب منها، وذلك بسبب انشغاله بأعماله في مصر.

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