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حالة من الرضا داخل بايرن ميونيخ بسبب ملاقاة مانشستر يونايتد

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حالة من الرضا داخل بايرن ميونيخ بسبب ملاقاة مانشستر يونايتد حالة من الرضا داخل بايرن ميونيخ بسبب ملاقاة مانشستر يونايتد

أ ش أ - بدا المسئولون فى نادى بايرن ميونيخ راضين عن قرعة دور الثمانية لدورى أبطال أوروبا التى اوقعتهم مع نادى مانشستر يونايتد حامل لقب الدورى الانجليزى الممتاز.

ويأتى سر رضا النادى الالمانى الفائز بثلاثية الدورى والكأس ودورى الابطال الموسم الماضى الى المشكلات العديدة التى يواجهها منافسه الانجليزى البعيد عن المنافسة المحلية والذى صعد الى دور الثمانية بشق الانفس بعد تحويل تخلفه بهدفين فى لقاء الذهاب فى دور الستة عشر امام اوليمبياكوس اليونانى الى فوز بثلاثية روبن فان بيرسى فى لقاء العودة.

ويرى ماتياس سامر المدير الرياضى لبايرن ميونيخ أن حسم المواجهة فى المتناول رغم أعتقاده بأن مانشستر يونايتد مازال يمكن أن يكون خطرا رغم تعثره فى المنافسات المحلية.

واضاف سامر فى تصريحات للصحفيين "انها قرعة جذابة للغاية وامام منافس يسعى لتحقيق الاستقرار فى البطولة المحلية وفى دورى الابطال ايضا".

واوضح سامر "اثبت مانشستر يونايتد فى الماضى أنه قادر على تحقيق اشياء كبيرة ويجب ان نحترمه الى اقصى حد".

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