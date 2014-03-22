لاعبو أرسنال يطالبون فينجر بالاستمرار

أكد توماس فيرمالين قائد أرسنال، أن نجوم الفريق يطالبون المدرب الفرنسي أرسين فينجر بتمديد ارتباطه بالنادي لسنوات طويلة مقبلة.

وكان فينجر (64 عاما) انضم الى ارسنال في 1996 وقاد المدفعجية في 1000 مباراة.

وأشاد فيرمالين بالعطاء الذى قدمه فينجر لأرسنال وقال "إنه امر لا يصدق، لا يحدث هذا مع الكثير من المدربين هذه الايام لانهم يأتون ثم يرحلون، ولذا فان خوضه 1000 مباراة مع النادي أمر لا يصدق."

وأضاف فيرمالين "الكل يريد بقائه لأطول فترة ممكنة، انجازاته على مستوى النادي وعلى مستوى اللاعبين غير عادية."

وكان فينجر قد خسر مباراته الألف مع المدفعجية أمام تشيلسي يوم السبت بسداسية نظيفة.