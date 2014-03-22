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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

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أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني، أنه سيخوض مباراة الكلاسيكو ضد غريمه الأزلي برشلونة الأحد، بفريقه الأساسي دون أي تغييرات.

وأعلن أنشيلوتي أنه سيخوض المباراة بالرباعي أنخل دي ماريا وجاريث بيل وكريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو في المقدمة.

على أن تكون حراسة المرمى لدييجو لوبيز ويتقدمه في الدفاع داني كاربخال وبيبي وسرخيو راموس ومارسيلو، وذلك بجانب تشابي ألونسو ولوكا مودريتش في الوسط.

ولن يكون هناك أي هامش لتجربة أي لاعب في مركز مختلف خلال المباراة المقبلة، كما فعل أنشيلوتي الكلاسيكو الماضي في الدوري، بعدما دفع بسرخيو راموس في وسط الملعب.

يذكر أن هذه التشكيلة حققت دائما الانتصارات على منافسيها خلال الموسم الجاري ودون تلقي أي هدف، وكانت أمام إسبانيول (0-1) وريال بيتيس (0-5) وغرناطة (2-0).

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