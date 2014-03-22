سيميوني : مباراة أتليتكو أمام بيتيس أهم من الكلاسيكو

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني تمسكه بمبدأ اللعب “مباراة بمباراة” الذي يتبعه هذا الموسم، بالتركيز على الفوز بكل مباراة على حدة بغض النظر عن نتائج الآخرين.

وشدد سيميوني خلال مؤتمر صحفي اليوم على أن مباراة ريال بيتيس التي سيخوضها غدا الأحد في الجولة 29 من الليجا “أكثر أهمية” بالنسبة له من مباراة الكلاسيكو بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة.

وأشار سيميوني إلى أن فريقه “يعتمد على نفسه منذ بداية البطولة”، وأنه يسير على نهج أسطورته الراحل لويس أراجونيس ويستلهم منه عقلية الفوز وعدم تقبل نتيجة أخرى.

ويحتل أتلتيكو وصافة الليجا بـ67 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما يتفوق بنقطة واحدة على برشلونة صاحب المركز الثالث.

في المقابل يتذيل ريال بيتيس ترتيب الدوري بـ19 نقطة، وتفصله سبع نقاط عن ألميريا قبل الاخير.

ورغم أن بيتيس يعد الأقرب للهبوط وتوديع الليجا، الا أن المدرب الأرجنتيني حذر من خطورته على ملعبه بالأندلس، خاصة أنه متمسك بأمل البقاء قبل 10 جولات على ختام المسابقة، كما أنه خرج قبل ايام من ثمن نهائي بطولة دوري أوروبا بركلات الترجيح امام جاره إشبيلية.

وكالات