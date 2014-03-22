ميدو: مستعد للعب خارج مصر.. لكن ” لا للجونة “

رفض أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك اللعب في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا ضد ناكانا الزامبي في ملعب الجونة.

وكانت وزارة الداخلية قد اتفقت مع اتحاد الكرة على أن يلعب الزمالك ضد نكانا في ملعب الجونة، بحضور 2000 مشجعًا للفريق الأبيض، مثله مثل النادي الأهلي عندما ستقبل أهلي بنغازي.

وعقب ميدو في تصريحات تليفزيونية “ملعب الجونة مرفوض تمامًا”.

وأوضح ميدو “هذا الملعب مع كامل احترامي له، يمنح المنافسين دومًا فرصة علينا”.

وتابع “استاد الجونة ضيّق.. ويفيد المنافسين الذين يعتمدون على الدفاع والكثافة العددية والهجمات المرتدة”.

وضرب ميدو مثالًا بما حدث للأهلي في الموسم الماضي حين خسر بثلاثة أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في مرحلة المجموعات من البطولة التي فاز الفريق الأحمر بلقبها في النهاية.

وسأل ميدو “رغم حاجة الزمالك لجماهيره دومًا، لكن اللعب في استاد القاهرة أو أي مكان أخر حتى لو كان خارج مصر أفضل من الجونة”.