أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ميدو: مستعد للعب خارج مصر.. لكن ” لا للجونة “

Google+ Print
ميدو: مستعد للعب خارج مصر.. لكن ” لا للجونة “ ميدو: مستعد للعب خارج مصر.. لكن ” لا للجونة “

الزمالك على استاد الجونة – أرشيفية

رفض أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك اللعب في إياب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا ضد ناكانا الزامبي في ملعب الجونة.

وكانت وزارة الداخلية قد اتفقت مع اتحاد الكرة على أن يلعب الزمالك ضد نكانا في ملعب الجونة، بحضور 2000 مشجعًا للفريق الأبيض، مثله مثل النادي الأهلي عندما ستقبل أهلي بنغازي.

وعقب ميدو في تصريحات تليفزيونية “ملعب الجونة مرفوض تمامًا”.

وأوضح ميدو “هذا الملعب مع كامل احترامي له، يمنح المنافسين دومًا فرصة علينا”.

وتابع “استاد الجونة ضيّق.. ويفيد المنافسين الذين يعتمدون على الدفاع والكثافة العددية والهجمات المرتدة”.

وضرب ميدو مثالًا بما حدث للأهلي في الموسم الماضي حين خسر بثلاثة أهداف أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في مرحلة المجموعات من البطولة التي فاز الفريق الأحمر بلقبها في النهاية.

وسأل ميدو “رغم حاجة الزمالك لجماهيره دومًا، لكن اللعب في استاد القاهرة أو أي مكان أخر حتى لو كان خارج أفضل من الجونة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع