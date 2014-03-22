أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: الولايات المتحدة الأمريكية في حاجه إلى مصر -
تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مختار مختار يقترب من الاتحاد الليبى

Google+ Print
مختار مختار يقترب من الاتحاد الليبى مختار مختار يقترب من الاتحاد الليبى

مختار مختار

أكد محسن بهنساوى وكيل اللاعبين والمدربين فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أنه يقوم خلال الفترة الحالية بمحاولة الحصول على موافقة الكابتن مختار مختار لتدريب فريق الإتحاد الليبى بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما طلب مسئولى النادى الليبى برئاسة محمد سالم الأبيض منه البحث عن مدرب مصرى كبير لتولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة خلفًا للمدير الفنى الوطنى الحالى أبوبكر بانى، على غرار قيادة الكابتن طلعت يوسف لفريق أهلى طرابلس والكابتن طارق العشرى لفريق أهلى بنى غازى أحد أكبر فرق كرة القدم الليبية.

وشدد بهنساوى على أن مختار مختار أبدى موافقة مبدئية على قبول العرض المقدم من النادى الليبى ، ولكنه فضل الحديث عن تفاصيل التعاقد لما بعد نهاية الموسم الحالى ، خاصة وأن فريقه الحالى بتروجت يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بالدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة ، ويسعى للصعود للدورة الرباعية للمنافسة على لقب المسابقة المحلية لهذا الموسم .

يذكر أن فريق الإتحاد يتصدر جدول ترتيب المجموعة ” ب ” بالدورى الليبى الممتاز لكرة القدم برصيد 17 نقطة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا