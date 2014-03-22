مختار مختار يقترب من الاتحاد الليبى

أكد محسن بهنساوى وكيل اللاعبين والمدربين فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أنه يقوم خلال الفترة الحالية بمحاولة الحصول على موافقة الكابتن مختار مختار لتدريب فريق الإتحاد الليبى بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما طلب مسئولى النادى الليبى برئاسة محمد سالم الأبيض منه البحث عن مدرب مصرى كبير لتولى القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة خلفًا للمدير الفنى الوطنى الحالى أبوبكر بانى، على غرار قيادة الكابتن طلعت يوسف لفريق أهلى طرابلس والكابتن طارق العشرى لفريق أهلى بنى غازى أحد أكبر فرق كرة القدم الليبية.

وشدد بهنساوى على أن مختار مختار أبدى موافقة مبدئية على قبول العرض المقدم من النادى الليبى ، ولكنه فضل الحديث عن تفاصيل التعاقد لما بعد نهاية الموسم الحالى ، خاصة وأن فريقه الحالى بتروجت يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بالدورى المصرى الممتاز برصيد 22 نقطة ، ويسعى للصعود للدورة الرباعية للمنافسة على لقب المسابقة المحلية لهذا الموسم .

يذكر أن فريق الإتحاد يتصدر جدول ترتيب المجموعة ” ب ” بالدورى الليبى الممتاز لكرة القدم برصيد 17 نقطة .