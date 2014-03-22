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بالصور .. فلاحو “الكشح” بسوهاج يستقبلون “أبوحديد” بالمزمار والطبل البلدى

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فلاحو "الكشح" بسوهاج يستقبلون "أبوحديد" بالمزمار والطبل البلدى

فلاحو “الكشح” بسوهاج يستقبلون “أبوحديد” بالمزمار والطبل البلدى

أستقبل فلاحو قرية الكشح بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بهتافات الترحيب ، على عزف المزمار ودقات الطبل البلدى، وذلك فى اشادة للدور الذى يقوم به من أجل التنمية الزراعية بالصعيد.
> حيث التقى ابوحديد بعدد من فلاحى ومزارعي سوهاج من أبناء القرية، وشباب الخريجين بمشروع قرية صديق المنشاوى، للاستماع الى مشاكلهم، والتوجيه بسرعة ايجاد الحلول المناسبة لها، مؤكداً على تركيز الوزارة على الاهتمام بالتواصل الجيد والفعال مع الفلاحين والمزارعين، بقى ومحافظات .

وطالب الوزير الفلاحين والمزارعين بعدم التردد فى عرض المشكلات التى تواجههم أول بأول على وكلاء الوزارة بالمحافظات، لايجاد حلول لها، وان تعرض عليه التقارير الخاصة بذلك بشكل دورى، حتى يتمكن من علاج المشاكل ومناطق القصور فى حالة تعذر حل المشكلة من قبل مديرية الزراعة بالمحافظة.

فلاحو "الكشح" بسوهاج يستقبلون "ابوحديد" بالمزمار والطبل البلدى

فلاحو “الكشح” بسوهاج يستقبلون “ابوحديد” بالمزمار والطبل البلدى

كما تفقد وزير الزراعة أحد الحقول الارشادية للقمح، بقرية التعاميش بدار السلام ، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وخاصة الصنف الجديد الذى تم تجربته فى سوهاج “شندويل 1″ ، والذى تم زراعته فى منتصف شهر نوفمبر الماضى، حيث ينتج الفدان منه 24 أردب، مما يساهم فى الحد من الفجوة الغذائية من القمح فى مصر، ويؤدى الى نهضة فى زراعته.

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