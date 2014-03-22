وكيل لاعبين: حسن شحاتة على ردار الشباب السعودى

كشف محسن بهنساوى وكيل لاعبين ومدربين بوكالة ” سبوكسو ” الإيطالية فى تصريح خاص لوكالة “ONA” عن اقتراب حسن شحاته المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى لكرة القدم من تولى القيادة الفنية لفريق الشباب السعودى بدايًة من الموسم المقبل، خلفًا للبلجيكي ميشيل برودوم الذى رحيل عن تدريب الفريق خلال الفترة الماضية وبدلًا من التونسى عمار السويح المدير الفنى المؤقت ” لليث الأبيض ” حتى نهاية الموسم الحالى لدورى المحترفين السعودى، وذلك بسبب سوء نتائج الفريق خلال هذا الموسم، وابتعاده بشكل كبير عن المنافسة على لقب الدورى هذا العام .

وأشار بهنساوى إلى أنه حصل على تفويض من الكابتن حسن شحاتة من أجل إتمام التعاقد مع إدارة الشباب السعودى برئاسة الشيخ خالد البلطان، وذلك بعد ترحبيه بالعرض المقدم من النادى السعودى، مضيفًا إلى أنه فى إنتظار السفر خلال الفترة المقبلة إلى السعودية من أجل الاتفاق على كافة تفاصيل العقد وإتمام الصفقة .

وأوضح بهنساوي عن إمكانية تدخل الشيخ فايز العجيلى عضو شرف النادى والذى سيقوم بتمويل الصفقة لإنقاذها بعدما كانت مهددة بالفشل بسبب عدم استجابة مسئولى الشباب لطلبات حسن شحاتة المادية الكبيرة والتى تضمن حصوله على نحو 60 ألف دولا شهريًا من أجل الموافقة على تولى القيادة الفنية للفريق السعودى، فى حين أن العرض الشبابى يقدر بنحو 35 ألف دولار شهريًا .

ويحاول فريق الشباب السعودى الذى يحتل المركز الرابع بدورى خادم الحرمين الشريفين الممتاز لكرة القدم برصيد 35 نقطة التعاقد مع مدرب ذو إسم كبير فى عالم التدريب من أجل ان يستعيد ” الليث ” لمستواه المعهود، وتحقيق البطولات سواء كانت على المستوى المحلى أو الأسيوى.

وكان حسن شحاته المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى قد سبق وأن قام بتدريب أحد الفرق الخليجية وهو فريق العربى القطرى، وقد يكون الفريق السعودى محطته الثانية خلال الموسم المقبل .