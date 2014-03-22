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مورينيو: صلاح يحتاج لوقت أكثر من شورلي

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مورينيو: صلاح يحتاج لوقت أكثر من شورلي مورينيو: صلاح يحتاج لوقت أكثر من شورلي

أثنى جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي على لاعبه المصري محمد صلاح بعد أن أحرز النجم الدولي هدفه الأول بقميص الفريق الأزرق.

تشيلسي اكتسح ضيفه أرسنال بستة أهداف من دون رد في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح الهدف السادس في مرمى أرسنال، بعدما كسر مصيدة التسلل وانفرد بمرمى المدفعجية قبل ان يسكن الكرة شباكهم.

وقال مورينيو عن نجمه المصري بعد المباراة: "في الموسم المقبل سيصبح صلاح لاعبا هاما لتشيلسي".

واستدرك "هو فقط في حاجة لوقت.. يحتاج لوقت أكثر من أندريا شورلي حتى يتأقلم مع الدوري الإنجليزي والفريق".

وكان مورينيو قد أشاد بأداء أندريا شورلي الذي سجل هدفا في أرسنال وصنع أخر أحرزه صامويل إيتو.

وصرح مورينيو عن شورلي "كل لاعب يخوض موسمه الأول في إنجلترا يحتاج لوقت ليتأقلم ويتطور".

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