بالفيديو .. صلاح يجاور ميدو في ثنائية مصرية دكت شباك المدفعجية

بات محمد صلاح جناح تشيلسي هو ثاني اللاعبين المصريين الذين يسجلون في شباك أرسنال بعد أحمد حسام "ميدو" مهاجم توتنام وويجان الأسبق.

وتضم قائمة المصريين الذين سجلوا في شباك أرسنال الآن ميدو ولحق به صلاح فقط.

ويستعرض FilGoal.com قصة 3 أهداف مصرية هزت شباك المدفعجية..

1) توتنام

ميدو في كأس رابطة الأندية المحترفة موسم 2006/2007، ينجح في إدراك التعادل لتوتنام أمام أرسنال في دربي لندن.

فريقه متأخرا بهدف، ولكن من ركلة حرة أرسلها جيرمن جيناس عرضية نجح ميدو في تحويلها بالرأس من فوق مانويل ألمونيا حارس المدفعجية معلنا التعادل.. المباراة انتهت بفوز أرسنال 3-1.

2) ويجان

ثاني الأهداف المصرية كانت أيضا عن طريق ميدو بركلة مقصية رائعة ولكن بقميص ويجان في موسم 2008/2009 بالدوري الإنجليزي.

ويجان خسر رغم تقدم ميدو بنتيجة 4-1.

3) تشيلسي

هدف محمد صلاح مع تشيلسي في أرسنال بالجولة 31 من الدوري الإنجليزي لموسم 2013/2014.