صلاح يُسجل في فوز “مُذّل” لتشيلسي على الأرسنال في المباراة رقم 1000 لفينجر مع المدفعجية

انتهت ، منذ قليل ، مباراة تشيلسي وفريق الأرسنال الإنجليزي ب 6 أهداف لتشيلسي مقابل لا شيء ، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريمرليج” ، سجل أهداف المباراة .

تقدم تشيلسي علي الأرسنال في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول بفضل اللاعب الكاميروني ، صامويل إيتو ، وسجل الجناح الألماني أندريا شورلي الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى أرسنال في الدقيقة السابعة ، وسجل إديان أزار الهدف الثالث من ضربة جزاء وسجل النجم البرازيلي الهدف االرابع والخامس ، بينما اختتم المصري ، محمد صلاح ، أهداف المباراة من خلال انفراد بحارس المرمي.

يذكر أن تلك المباراة هي ال 1000 في تاريخ لقاءات الفريقين ، ويتصدر تشيلسي مقدمة الدوري ب 69 نقطة بينما يحل الأرسنال الثالث برصيد 62 نقطة .

كان جوزيه مورينيو ، مدرب فريق تشيلسي ، قد غادر ملعب ستامفورد قبل انتهاء المباراة بدقائق.