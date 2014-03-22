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صلاح يُسجل في فوز “مُذّل” لتشيلسي على الأرسنال في المباراة رقم 1000 لفينجر مع المدفعجية

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صلاح يُسجل في فوز “مُذّل” لتشيلسي على الأرسنال في المباراة رقم 1000 لفينجر مع المدفعجية صلاح يُسجل في فوز “مُذّل” لتشيلسي على الأرسنال في المباراة رقم 1000 لفينجر مع المدفعجية

محمد صلاح-أرشيفية

انتهت ، منذ قليل ، مباراة تشيلسي وفريق الأرسنال الإنجليزي ب 6 أهداف لتشيلسي مقابل لا شيء ، وذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز ” البريمرليج” ، سجل أهداف المباراة .

تقدم تشيلسي علي الأرسنال في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول بفضل اللاعب الكاميروني ، صامويل إيتو ، وسجل الجناح الألماني أندريا شورلي الهدف الثاني لتشيلسي في مرمى أرسنال في الدقيقة السابعة ، وسجل إديان أزار الهدف الثالث من ضربة جزاء وسجل النجم البرازيلي الهدف االرابع والخامس ، بينما اختتم المصري ، محمد صلاح ، أهداف المباراة من خلال انفراد بحارس المرمي.

يذكر أن تلك المباراة هي ال 1000 في تاريخ لقاءات الفريقين ، ويتصدر تشيلسي مقدمة الدوري ب 69 نقطة بينما يحل الأرسنال الثالث برصيد 62 نقطة .

كان جوزيه مورينيو ، مدرب فريق تشيلسي ، قد غادر ملعب ستامفورد قبل انتهاء المباراة بدقائق.

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