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محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2014

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محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2014 محافظ القاهرة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2014

اعتمد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة اليوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2013/2014 لجميع امتحانات النقل والشهادات الابتدائية والإعدادية على ان يخصص يوما الثلاثاء والأربعاء الموافقان 6 ، 7 مايو لامتحانات المستوى الرفيع لكل المراحل وتبدأ امتحانات النقل للابتدائي اعتبارا من الخميس الموافق 8مايو وتنتهي الاحد 11 مايو 2014.

وتبدأ امتحانات النقل الاعدادي العام والرياضي وما يعادله من 11 مايو وينتهي الخميس الموافق 15 مايو علي ان تبدأ امتحانات الشهادة الابتدائية (عام ومكفوفين وصم والفصل الواحد ) من الاثنين 12 مايو الي الخميس الموافق 15 مايو .

أما بالنسبة للإعدادية المهنية فتم تحديد أيام السبت والأحد والاثنين التي توافق 3 ، 4 ، 5 مايو لأداء الامتحانات العملية يعقبها الامتحانات النهائية اعتباراً من السبت الموافق 10 مايو حتى الخميس 15 مايو 2014 ، وذلك على أن يعقبها امتحانات الشهادة الاعدادية العامة ( ـ صم ـ مكفوفين ) لمدة اسبوع اعتباراً من السبت 17/5/2014 وتنتهي الخميس 22/5/2014 .

كما تبدأ امتحانات النقل الثانوي العام والرياضي والتعليم الفني اعتباراً من السبت الموافق 10 مايو وتنتهي جميعاً في 22/5/2014 .

وأشار محمد سيد سلامة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الدراسة منتظمة بالقاهرة وان جميع المدارس على أتم الاستعداد لإجراء الامتحانات في مواعيدها المقررة مع التشديد علي الالتزام بالمقررات بعد اختصارها طبقاً لتعليمات وزير التعليم محمود أبو النصر، كما تم التوجيه لمديري الادارات التعليمية بتحديد امتحانات المواد خارج المجموع وفقاً لظروف كل ادارة تعليمية .

أ ش أ

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