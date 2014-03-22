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بعد 24 عاماً من الزواج دافيد غوتا يطلّق زوجته

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بعد 24 عاماً من الزواج دافيد غوتا يطلّق زوجته بعد 24 عاماً من الزواج دافيد غوتا يطلّق زوجته

أُسدل الستار على زواج وحبّ استمرّا 24 عاماً، بعد أن أصدرت محكمة فرنسية حكمها بإقرار طلاق النجم David Guetta وزوجته Cathy.

وفي ظلّ غموض كبير خيّم على أسباب الطلاق، بعد علاقة متينة، خُيّل للمتتبعين أنها لن تنتهي أبداً، غاب الثنائي عن جلسة الحكم بحجة ارتباطهما بأعمال في لوس أنجلوس.

David، البالغ من العمر 46 عاماً، وزوجته Cathy، البالغة أيضاً 46 عاماً، تقابلا أوّل مرة عام 1990 في ملهى ليليّ في باريس، حيث بدأت علاقتهما حينها لتتوّج بالزواج في نفس العام.

واللافت في علاقتهما أنهما في عام 2012 احتفلا مجدداً بزواجهما للتأكيد أنه لن يفرّق بينهما سوى الموت وأنه بعد مرور 22 عاماً لا يزال الحبّ يغمرهما.

يُذكر أنّ David Guetta وزوجته Cathy لديهما ولدان هما: Tim ويبلغ 10 أعوام، و Angie وتبلغ من العمر 8 أعوام.

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سيدتي