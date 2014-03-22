التوصل لمالك الخلية الإرهابية فى القناطر بالقليوبية

توصلت اجهزة الامن بالقليوبية، إلى أن مالك مخزن الارهابين بقرية شركس هو صاحب الاسلحه الاليه التى تم ضبطها بجوار الوحده الصحيه بالقرريه ،حيث تبين ان صاحب المخزن تخلص منها بإخفاءها فى المكان خوفا من اجهزة الامن بعد علمه بمهاجمتها القريه .

> تلقى اللواء محمود يسرى، مدير امن القليوبية ،بلاغاً من عصام محمد عبدالحكيم عبدالواحد، 51 سنة ،كاتب بالوحده الصحيه بعرب شركس بوجود كيس بلاستيكى وبجواره خزينة بندقيه أليه ببيارة مياه الوحده الصحيه، وتبين أن المضبوطات هى 2 سلاح نارى بندقيه اليه و2 خزينه بندقيه اليه بداخل كلاً منهما عدد 15 طلقه من ذات العيار و6 علب طلقات من ذات العيار بأجمالى عدد 120 طلقه .

تم التحفظ على المضبوطات و إستدعاء خبراء البصمات والادله الجنائيه لرفع البصمات من على المضبوطات حيث كشف تقرير البصمات والادله الجنائيه ان البصمات الموجوده على المضبوطات هى ل أحمد سالم اسماعيل بيومى شركس، 40سنة ،تاجر ملابس ،ونجل عمه مصلح سلامه بيومى شركس سن 39 تاجر ملابس ” هارب ” وان الاول هو مالك المخزن الذى تم تأجيرة للخلية الارهابيه .

حيث تبين أنه تم التحفظ عليه عقب الافراج عنه فى قضيية الخليه الارهابيه بمركز الشرطه، نظرا لصدور حكم غيابى ضدة فى القضيه رقم 27199 جنح القناطر لسنة 2007 حصر رقم 226 لسنة 2008 الصادر ضدة حكم شهر وكفاله 200 جنيه .

تم استخراج المتهم الاول من محبسه ، بعد استصدار اذن من النيابة العامه ،وبمواجهته بالتحريات أيد ماجاء بها وقرر بتخلصه من تلك المضبوطات فور علمه بوصول قوات الشرطة للقريه أثناء مداهمتهم للبؤره الارهابيه فجر الاربعاء الماضى، وامرت النيابة بتكليف إدارة البحث الجنائى بضبط المتهم الهارب .