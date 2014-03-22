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رئيس الوزراء الروسى : أوكرانيا مدينة لنا بـ 16 مليار دولار

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رئيس الوزراء الروسى : أوكرانيا مدينة لنا بـ 16 مليار دولار رئيس الوزراء الروسى : أوكرانيا مدينة لنا بـ 16 مليار دولار

قال رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف إن حجم الديون المترتبة على أوكرانيا لروسيا تبلغ نحو 16 مليار دولار، ما بين ديون حكومية وديون شركات.

وقال رئيس الوزراء الروسي إن روسيا لا تنوي التفريط بهذه الأموال نظرا لأن ميزانيتها تمر بمرحلة صعبة وهي أحق بهذه الأموال من أوكرانيا.

وأشار ميدفيديف إلى أن القرض الأخير الذي قدمته روسيا لأوكرانيا بمقدار 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على كييف لشركة “غازبروم” ثمنا للغاز الروسي المورد إليها والتي تبلغ نحو ملياري دولار، يجعل المبلغ الإجمالي للديون ينمو إلى مستوى كبير جدا يصل إلى 16 مليار دولار.

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