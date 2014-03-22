مكياجك على طريقة العارضة Keira Knightley

عارضة الأزياء ووجه عطر شانيل الجديد Keira Knightley تنصح كلّ فتاة بالاعتماد على نفسها في تطبيق المكياج والتأني قبل التفكير في الإطلالة التي ستظهر بها، فالتغيير مطلوب، لاسيما بالنسبة إلى الشابات. ولكن لا تجعلي هذا التغيير سبباً في ظهورك كدمية غارقة في مستحضرات التجميل، التي لا تناسب ملامح وجهك أو التي لا تتناسب مع عمرك.

وحتى تظهري بإطلالة رقيقة ومميّزة على طريقة Keira Knightley، إليك هذه النصائح:

1. تجنبي الظهور بشكل الدمية

قد يظن العديد من الشابات أن كريمات الأساس صُنعت لتفتيح لون البشرة. لذلك، يُكثرن من طبقات كريم الأساس. ولكن المزيد من الطبقات لا يعني أنك ستظهرين بشكل أجمل، بل كلما أكثرت من طبقات الأساس، ترسّبت جزيئاته في بشرتك لتظهر على ملامح وجهك قشوراً بيضاء.

فكريمات الأساس ما هي إلا وسيلة لإخفاء عيوب الوجه وإظهاره بشكل أكثر إشراقاً وشباباً، والطريقة المثلى لاستخدامه تتمثل في وضع طبقة من كريم ما قبل المكياج، ثمّ إتباعها بطبقة رقيقة من الأساس، مع الحرص على دمجهما جيداً على الوجه، وإلا كانتا طبقتين منفصلتين. وإذا أردت مزيداً من الإثارة، يمكنك إضافة طبقة أخيرة من البودرة.

2. ألوان أقلّ لإطلالة أرقّ

ظلال العيون المتعدّد الألوان لن يكون ملائماً إلا للفتيات على مسارح السيرك أو منصات عروض الأزياء، أمّا خلال النزهات اليومية، فإنّ رقة الفتاة وأنوثتها تشتدّ كلما قلّت ألوان الظلال.

وليس هذا فحسب، إذ إنّ الظلال الكثيف لن يزيد ملامح وجهك إلا سنوات إضافية؛ أمّا إذا أردت إضفاء المزيد من الإثارة والجاذبية على إطلالتك، مع إبقاء مظهرك بالرقة التي تناسب سنّك، فما عليك سوى اختيار لونين على الأكثر، ودمجهما سوياً بسلاسة على جفونك.

3. سحر العيون ينبع من الماسكرا

للحصول على المكياج المثالي والإطلالة الساحرة، عليك ألا تتخلي أبداً عن الماسكرا. لذا، جرّبي أكثر من نوع للتأكّد من اختيارك للماسكرا الأكثر ثباتاً وإطالة للرموش، واستخدميها بتكنيك الطبقات المجعّدة.

يعتمد تكنيك الطبقات المجعّدة على تجعيد الرموش، ثمّ على وضع طبقة من الماسكرا، ثمّ تفريقها باستخدام الفرشاة، وتجعيدها مرة أخرى سريعاً قبل جفاف الماسكرا؛ حتى لا تسبّبي التكسّر للرموش.

وأخيراً، ضعي طبقة ثانية من الماسكرا.

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