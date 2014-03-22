تجربة طوارئ كاملة بمطار الأقصر الدولي في أغسطس القادم

يستعد مطار الأقصر الدولي لإجراء تجربة طوارئ كاملة بدءً من شهر أغسطس المقبل للوقوف علي مدي قدرة أجهزة المطار علي التعامل مع الحدث الكبير .

وقال الكابتن محمود العربي، مدير مطار الأقصر الدولي إن هذه التجربة تتم كل عامين بمشاركة جميع الأجهزة داخل المطار وخارجه كالمحافظة ومجلس المدينة و الحماية المدنية والإسعاف المركزي والمستشفيات المحيطة والفنادق طبقا للاتفاقيات التي أبرمت معها في هذا الشأن .

وأشار العربي الي أن هذه التجربة تتم عبر ثلاث جلسات الأولي يتم فيها اختيار السيناريو وتحديد الإجراءات المتبعة ” اجتماع إجرائي “ويستمر لـ 120 يوم .

ولفت العربي إلي أن هذه التجربة بخلاف التجربتين المكتبية التي تتم كل 6 شهور والجزئية التي تتم كل عام .