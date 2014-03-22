أهمية الكالسيوم لدى طفلك

ترتبط مادة الكالسيوم عادة بالأطفال، باعتبارها مكوناً رئيسياً؛ لتكوين وتدعيم بنية عظامهم، خاصة في طور النمو؛ إذ يدخل الكالسيوم في تركيبها، بالإضافة للفوسفور والبروتين، كما يساهم في العمليات الحيويَّة الأخرى للجسم، مثل تقلص العضلات، وإرسال الإشارات العصبيَّة، وتجلط الدم، فما أسباب نقص الكالسيوم، وكيف يمكن علاجه؟

«سيدتي وطفلك»، التقت بالدكتور حسين الشمراني، استشاري نمو وسلوك أطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي؛ ليطلعنا على مادة الكالسيوم، وكيف نقي أطفالنا من نقصانها.

ربط الدكتور حسين، نقص الكالسيوم بنقص فيتامين «د»، الذي يعمل على امتصاص الكالسيوم من الأمعاء، ومنع إفرازه عن طريق الكلى، ويساعد كذلك على تقوية مناعة الجسم ومقاومته للأورام.

أسباب نقصه

- قلة أكل الطفل للأطعمة المحتوية على الكالسيوم وفيتامين «د».

- قلة التعرض المباشر لأشعة الشمس.

- قد يكون النقص بسبب خلل في الهورمونات، وهنالك نوعان من الهورمونات تقوم بضبط مستويات الكالسيوم في الجسم، وهما هورمون الغدة الجار درقيَّة، وهورمون الكالسيتونين.

- أسباب وراثيَّة.

المشاكل والحلول

من المشاكل التي يسببها نقص الكالسيوم عند الأطفال؛ الكساح وهشاشة العظام، حيث تصبح قابليتها للكسر أسهل من العظام السليمة، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث تشنجات عضليَّة؛ تصبح أحياناً إحدى علامات التشخيص للطفل المريض.

بعد تشخيص الطفل المصاب بنقص الكالسيوم وفيتامين «د»، يقترح الدكتور الشمراني اتباع الخطوات التالية للعلاج:

- تحسين نوعيَّة تغذية الطفل؛ بإضافة الأطعمة المدعمّة، أو التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين «د»، وتعتبر منتجات الألبان والأجبان أفضل مصدر للكالسيوم، سواء كان الحليب كامل الدسم أو قليل الدسم، كما تشمل المصادر الأخرى للكالسيوم، الخضراوات الورقيَّة من القرنبيط الأخضر والكرنب والسبانخ والملوخيَّة وأوراق اللفت الخضراء، ويعتبر سمك السردين عند أكله مع العظم؛ من أهم المصادر الجيدة للكالسيوم.

- لتنشيط فيتامين «د»، يجب تعريض الطفل للشمس بشكل كافٍ، وأفضل وقت لذلك هو بعد شروق الشمس، وقبل الغروب، والأفضل أن يكون التعرض مباشراً من دون أي حاجز، حتى ولو كان زجاجياً، فعندما يتعرض الطفل للشمس بشكل كافٍ؛ ينشط فيتامين «د» الموجود تحت الجلد؛ فيتحول إلى صيغة أخرى في الكبد، ومن ثم يتحول إلى صيغة نشطة في الكلى؛ تقوم بامتصاص الكالسيوم وتثبيته في العظام.

- في حال كان الطفل يعاني من نقص شديد في الكالسيوم؛ يلجأ الأطباء لإعطائه الكالسيوم على شكل أقراص، وأفضل نوع منها هي التي تحتوي على الكالسيوم مضافاً إليها فيتامين «د».

ضعي في الاعتبار

- إذا كان الطفل من ذوي البشرة الداكنة؛ فيحتاج إلى كميات أكبر من فيتامين «د».

- يعتبر زيت كبد الحوت؛ أحد المصادر المشبعة بفيتامين «د»، لكنَّه يحتوي على عناصر غذائيَّة أخرى، مثل فيتامين «أ»، ويجب إعطاؤها للطفل بكميات محسوبة؛ حتى لا تتسبب زيادتها في إصابته بالتسمم.

- توصي الجمعيَّة السعوديَّة لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية لدى الأطفال؛ بتناول 800 مليغرام من الكالسيوم يومياً للأطفال من سن 1-10 سنوات. ويحتوي كوب الحليب كامل الدسم على 288 مليغراماً من الكالسيوم؛ لذا ينصح الطفل بشرب كوبين من الحليب يومياً على الأقل.

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