“أبو حديد” يضع حجر الأساس لمشروع تغذية المدارس بتكلفة 60 مليون جنيهًا فى سوهاج

وصل، منذ قليل، الدكتور أيمن فريد ابو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، إلى محافظة سوهاج ، حيث كان فى استقباله اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية بالمحافظة بمطار سوهاج .

وتوجه الوزير ومرافقيه فور وصوله للمنطقة الصناعية بغرب جرجا ووضع حجر الأساس لمشروع تغذية المدارس الذى سيتم انشاءه بتكلفة إجمالية قدرها 60 مليون جنيه، ويقام على مساحة 50 ألف متر مربع .

وسينتقل الوزير بعدها إلى مديرية الزراعة بسوهاج، لافتتاح وحدة انتاج البان و حضور دورة تدريبية للموالح ، ثم يختتم جولته بعقد مؤتمر مع الخريجين والمنتفعين والمرور علي أحد الحقول الارشادية للقمح بقرية صديق المنشاوي بمركز دار السلام .

وأشار ابوحديد الى انه سيتم الانتهاء من بناء المصنع وتجهيزه فى يناير القادم على أعلى مستوى، بتكلفة تصل الى 25 مليون جنيه قيمة الأجهزة والمعدات، وتكلفة شهرية 450 الف جنيه، ليقدم الوجبة الغذائية لتلاميذ المحافظة مع بداية الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي الجديد، بحيث يغطى كافة المدارس الابتدائية بالمحافظة ومراكزها.

وأوضح وزير الزراعة ان الطاقة الانتاجية للمصنع من المقرر ان تصل الى نصف مليون وجبة آمنة وصحية يومياً، لتلاميذ المرحلة الابتدائية، كما انه يوفر أكثر من 350 فرصة عمل لأبناء المحافظة بخلاف فرص العمل لعمال النقل والتوريد، مشيراً الى ان المصنع خلال فترة الاجازة لن يتوقف عمله، ولكنه سيقدم لأهالى المحافظة المخبوزات بأنواعها.

وأكد الوزير ان وجبات المشروع الخدمى للتغذية المدرسية يتم الاشراف على تصنيعها من قبل متخصصين علميين، حيث تساهم الوجبة فى تحسين القدرات العقلية والذهنية للطلاب مما يعمل على رفع مستوى التركيز خلال اليوم الدراسي، وان ذلك سيساهم أيضاً فى الحد من مشكلات التسمم الغذائى التى شهدتها بعض المدارس مؤخراً.

الجدير بالذكر انه قد اصيب 53 طفل بسوهاج بحالات تسمم الاسبوع الماضى، وذلك بعد 63 حالة قبلها .