كثافات مرورية بسبب عطل فى مينى باص أعلى ميدان العباسية بطريق أكتوبر

تسبب عطل فى مينى باص أعلى ميدان العباسية بكوبرى أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية أمام العديد من السيارات أمام القادم من ميدان رمسيس وفى طريقه إلى مدينة نصر. وبمجرد تلقى المقدم محمد البندارى مشرف عمليات مرور القاهرة للبلاغ، انتقل رجال المرور للعمل على سحب العطل وتسيير الحركة أمام السيارات.

كما عادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى بعد إزالة حطام حادث تصادم بين سيارتى نقل وملاكى على طريق الأوتوستراد، الأمر الذى أدى إلى توقف حركة مرور السيارات القادمة من وإلى مناطق حلوان.

كان مشرف عمليات مرور القاهرة المقدم محمد البندارى تلقى بلاغا بوجود حادث تصام بطريق الأوتوستوراد، انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لإزالة حطام الحادث.