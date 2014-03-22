محافظ ينبع يدشن انطلاق فعاليات مهرجان ربيع ينبع

وسط حضور كبير ضم مديري الجهات الحكومية وجموعا من اهالي وزوار محافظة ينبع دشن محافظ ينبع رئيس لجنة التنمية السياحية المهندس مساعد بن يحيى السليم مساء الخميس بمنطقة الكورنيش الشمالي انطلاق فعاليات مهرجان ربيع ينبع 35 الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة ينبع بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد تحت إشراف اللجنة وبدئ الحفل بآيات من القران الكريم تلا ذلك كلمة رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بينبع ابراهيم بن محمد بدوي قال فيها إن الغرفة التجارية الصناعية تسعى أن تكون محافظة ينبع وجهة سياحية رائدة في المملكة للسياحة العائلية ضمن الحفاظ على القيم الإسلامية والتراث الثقافي والبيئي للمنطقة من خلال التحفيز والتعريف بما تتمتع به المحافظة من ميزات نسبية عالية وموارد بشرية وطبيعية، تلا ذلك كلمة المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ينبع القاها عبدالله العتيبي مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد تحدث فيها عن مشاركة المكتب في المهرجان والذي تأتي انطلاقا من رسالته التوعوية لخدمة المجتمع، بعد ذلك كلمة رئيس مركز الجابرية بينبع النخل سلامة بن عيد الرفاعي تحدث فيها عن مشاركة ينبع النخل، بعد ذلك تحدث المحافظ عن ما يتعلق بالسياحة والاستثمار بعد ذلك قام المحافظ بجولة ميدانية على موقع المهرجان ودشن ديوانية الحوار الشبابي الذي تشرف عليه فرقة شباب توب التطوعية، كما دشن دوري كرة القدم ضمن فعاليات المهرجان، ثم شاهد المحافظ وصول القافلة من ينبع النخل محملة بالسلع مثل العسل والسمن والحطب والخضروات التي أقيم عليها المزاد بحضور الجميع.

وسيتضمن المهرجان على فعاليات عالية المستوى تقام على المسرح المفتوح إضافة (للألعاب والفنون الشعبية) ومدينة الألعاب الترفيهية وهي مدينة متكاملة داخل موقع قرية المهرجان تتضمن أفضل الألعاب الجديدة على مستوى المملكة من الألعاب الهوائية والألعاب الإلكترونية والكهربائية للصغار والكبار وحديقة الحيوان وهي فعالية جديدة وتحتوي على أنواع عديدة من الحيوانات الأليفة والمفترسة داخل أقفاص وسور آمن ومسرح العرائس وألعاب السيرك داخل خيمة خاصة حيث سيتم تقديم برنامج سيرك مميز وعروض الخفة والقوة وعروض الحيوانات دون مؤثرات صوتية، إضافة لجناح المعارض التراثية وغيرها من الفعاليات الترفيهية للنساء والأطفال.

تجدر الإشارة إن تنظيم مهرجان ربيع ينبع سنوياً يعد مكسباً كبيرا للمحافظة لما يحققه من جذب سياحي مهم ويبرز في الوقت ذاته الجوانب السياحية المضيئة التي تحظى بها محافظة ينبع كواحدة من أجمل المناطق السياحية.