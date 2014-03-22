«رُحماء» تسدد إيجارات أسر السجناء الفقيرة في 5 مدن

قام برنامج "رُحماء" لمساعدة أسر السجناء الفقراء بسداد إيجارات منازل 43 أسرة فقيرة من أسر السجناء حول المملكة، بقيمة بلغت أكثر من 570 ألف ريال. و "رحماء"هو برنامج مشترك بين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة وشركة صافولا ممثلة بشركة العزيزية بنده المتحدة، وأوضح رئيس لجنة "تراحم" الدكتور عبدالله بن محفوظ أن عدد الأسر التي شملها البحث الميداني 110 أسر، في 7 مدن حول المملكة، وشمل الدعم 43 أسرة ممن انطبقت عليهم شروط البرنامج وتم دفع إيجاراتهم والمتأخرات المترتبة عليهم بقيمة 573.312 ريال وبمتوسط إجمالي قدره 13 ألف ريال لكل أسرة.

وأشار المدير التنفيذي ل "رُحماء " طراد الأسمري، أن البرنامج يسعى لاستكمال خطته بسداد إيجارات منازل 150 أسرة وتوظيف 30 فرداً منهم قبل نهاية العام 2014م.

من جانبه قال عضو مجلس أمناء البرنامج والمدير التنفيذي للاتصال والمسؤولية الاجتماعية في "صافولا"طارق إسماعيل، إن مدينة جدة استحوذت على النصيب الأكبر من سداد إيجارات المنازل إذ بلغت نسبة السداد فيها 89 %، تليها المدينة المنورة بنسبة 4 % و الأحساء 3 %، ثم ينبع بنسبة 2 %، والقريات 2 %. وأوضح أن نصيب الأسر السعودية شكل 70 % من خارطة الأسر المستفيدة، فيما توزعت النسبة المتبقية على أسر مصرية وفلسطينية ويمنية، إذ لاينظر البرنامج في مسألة الدعم لجنسية الأسرة كماهي توجيهات خادم الحرمين الشريفين.