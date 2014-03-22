أسرة "فيبساوى" بسياسة واقتصاد جامعة القاهرة تكرم الأمهات المثاليات

نظمت أسرة proud to be fepsawy بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، احتفالية عن عيد الأم، كرمت خلالها الأسرة عددًا من أعضاء هيئة التدريس منهم الدكتورة سلوى شعراوى، وعددًا من موظفى الكلية من بينهم عزة عثمان وسهير محمد وسميرة حامد.

وكرمت الأسرة أيضا، 10 من أمهات الطلبة بالكلية كأمهات مثاليات، تم اختيارهن بناءً على تصويت الطلاب، وتخلل الاحتفالية فقرات غنائية متنوعة عن الأم وفضلها، وكانت إحدى المفاجآت التى أعلنت عنها الأسرة من قبل هى وجود بعض من أفراد طاقم عمل برنامج "العيشة واللى عايشنها" على فضائية المحور، فتم تكريم الإعلامية، سارة أسامة، مقدم البرنامج، تكريم البرنامج كأحد البرامج التى تهتم بالعمل الإنسانى والاجتماعى، وتسلم الجوائز نيابة عن الإعلامية سارة أسامة والإعلامية مى عبد الهادى مراسلة البرنامج نورهان الرملى ومدير الإنتاج للبرنامج عمرو محمد.