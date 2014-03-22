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ضبط 30 مطلوبًا من المحكوم عليهم.. و241 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

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ضبط 30 مطلوبًا من المحكوم عليهم.. و241 مخالفة مرورية فى شمال سيناء ضبط 30 مطلوبًا من المحكوم عليهم.. و241 مخالفة مرورية فى شمال سيناء

حملة أمنية – أرشيفية

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن شمال سيناء 30 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة علاوة على ضبط وتحرير 241 مخالفة مرورية.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية التي استهدفت مداخل ومخارج المحافظة ووسط مدينة العريش والأحياء والمناطق المحيطة بها في إطار الاجراءات الأمنية المكثفة على مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء، لضبط الخارجين على القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ الأحكام.

وقال مصدر أمني إن من بين المضبوطين 16 محكومًا عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف، و6 محكومًا عليهما في قضايا جنح الحبس الجزئي، و8 محكومًا عليهم في قضايا جنح الغرامات الجزئية.

ومن جهة أخرى، تم ضبط وتحرير 241 مخالفة مرورية متنوعة، وتم إحالة أصحابها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنهم.

أ ش أ

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