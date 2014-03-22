الغدة الدرقية.. ميزان الجسم

تعد الغدة الدرقية المصدر الرئيسي لتوليد طاقة الجسم، حيث تتحكم إفرازاتها بكل أجهزته الحيوية، فزيادة نشاطها عن المعدل الطبيعي يعرقل أجهزته عن القيام بالأدوار المناطة به، وكذلك الحال مع قلة نشاطها الذي يفقد الجسم حيويته ويجذب إليه الكسل والخمول..

ويشعر الشخص المصاب به بانخفاض مستمر في درجات الحرارة، وتعرف الغدة الدرقية التي توصف بميزان الجسم بأنها جهاز يتكون من ثلاثة فصوص وظيفتها إفراز هرمون الثايرويد الضروري للجسم والذي يتحكم في عمليات أيض الخلايا، وحدوث أي خلل في وظائفه يهدد أجهزة الجسم بأكملها.. هذا ما أشار إليه الدكتور باسم الخفاجي استشاري جراحة عامة ومناظير وجراحة الغدد والثدي في حديثه عن الأمراض التي تصيب الغدة الدرقية وطرق علاجها.

إشارات الدماغ

وأضاف إن طبيعة عمل الغدة الدرقية مرتبط بالإشارات التي يرسلها الدماغ إلى الغدة النخامية والتي ترسل إشاراتها إلى الغدة الدرقية لتعمل على إفراز هرمونات الثايرويد الذي يحتاجه الجسم، وعند حدوث إعاقة أو خلل في إرسال الإشارات تقل نسبة هرمونات الثايرويد بالدم عن المعدل الطبيعي أو ربما يتسبب في اضطراب عمل الغدة الدرقية التي تقوم بإفراز الهرمونات بصورة غير منتظمة وعلى دفعات كبيرة يصعب على أجهزة الجسم استيعابها.

وأشار إلى أن أمراض الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة في دولة الإمارات خصوصاً لدى النساء، وتظهر أنماط إصابتها في هيئة أورام حميدة وخبيثة يمكن مشاهدتها بسهولة أو من خلال زيادة نشاط الغدة أو خمولها عن المعدل الطبيعي، لافتاً إلى أن ظهور الأورام مرحلة تتطلب الجدية وعدم التهاون بصغر حجمها خصوصاً في مراحلها الأولى، لذلك لا بد من زيارة الطبيب الذي يسارع في تحديد نوع الورم من خلال مراحل التشخيص المتعددة.

عينات ومنظار

ولفت إلى أن الأورام بنوعيها تصاب بها الغدة نتيجة أسباب وراثية أو إصابتها بمرض ما كالعقد التي تعد من أبرز مسببات الغدة الدرقية والناجمة عن الفيروسات أو تكون أجسام مضادة في الجسم، ويصاحب هذه الأورام في بعض الأحيان خمول أو إفراط في وظائف الغدة الدرقية، وعند بروزها في منطقة الرقبة لا بد من تشخيص الورم من خلال فحص مدى تأثر وظيفة الغدة الدرقية بحجم الورم ..

وذلك من خلال أجهزة السونار والتشخيص التشريحي والمواد المشعة، وفي حال وجود امتداد لهذا الورم في الأجزاء الداخلية من الصدر لا بد من تحويل المريض للقيام بالأشعة المقطعية، كما تتطلب بعض الحالات أخذ عينات من الغدة الدرقية عن طريق المنظار.

وأكد الخفاجي أن استئصال الغدة الدرقية هو العلاج الأمثل لتخليصها من الأورام، وفي بعض الحالات يفضل بعض الأطباء استئصال عقدة الورم ومن ثم تحويل المريض إلى فحص المواد المشعة للتأكد من تنظيف التراكمات المتعلقة بالأورام والقضاء عليها في الوقت ذاته عن طريق هذه الإشعاعات..

منوهاً إلى أن العديد من الأشخاص قد يصيبه الرعب عندما يستمع إلى كلمة استئصال الغدة الدرقية وخصوصاً إذا كانوا على إدراك بوظائفها وأهميتها في الجسم، وهذا ما يفرض عليه تحديد جلسة أو جلسات لتثقيف المريض قبيل القيام بهذه المرحلة الضرورية.

بديل دوائي

وأضاف إن استئصال الغدة الدرقية يعني ضرورة وجود بديل يعوض إفرازاتها في الجسم والتي هي عبارة عن أدوية يقوم الطبيب بتحديد جرعاتها المناسبة من خلال قياس مستوى الهرمون المحفز للدرقية خلال 6 أسابيع تقريباً، حتى يصل إلى الجرعة المناسبة، وعلى المريض ملاحظة بعض الأعراض التي قد تحدث له عند زيادة أو نقص جرعة الدواء..

فإذا كانت جرعة الدواء منخفضة عما يحتاجه المريض فسوف يشعر ببعض من أعراض خلل الغدة، أما إذا كانت جرعة العلاج أكبر مما يحتاج فسوف يلاحظ أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية مثل زيادة ضربات القلب، التهيج العصبي، الارتعاش، نقص الوزن رغم الشهية الجيدة، لذلك على المريض أن يتابع أي تغيرات يشعر بها ويخبر الطبيب المعالج بها.

أعرض المرض

أبرز الأعراض التي تظهر على بعض المصابين بالأورام تغيرات في حدة الصوت وخصوصاً المصابين بالأورام الخبيثة، وقد تصيب الأورام الغدة الدرقية بأكملها ولكن في بعض الأحيان يحدث الورم في عقدة واحدة..

مشيراً إلى أن الدراسات أوضحت أن إصابة عقدة واحدة يزيد من احتمالية وجود ورم خبيث ويمتد تأثيره مستقبلاً على باقي عقد الغدة الدرقية. وأشار إلى أن الأورام التي تصيب الغدة الدرقية ويتم اكتشافها بسرعة يسهل علاجها وتكون نسبة الشفاء منها مرتفعة بخلاف الأورام التي تصيب أجزاء الجسم الأخرى.