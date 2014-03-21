هارتس: نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية محتملة

طلب ، رئيس الوزراء الإسرائيلي ، بنايمين نتانياهو ، ووزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعالون اليوم الأربعاء 19 مارس من الجيش الإسرائيلي الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية محتملة خلال السنة الحالية.

ونقلت جريدة “هآرتس” عن نواب في الكنيست الإسرائيلي ، أن الميزانية المخصصة لتوجيه ضربة عسكرية لإيران تقدر بـ 2.8 مليار دولار، وهي تقريبا نفس الميزانية التي خصصت السنة الماضية من أجل ضرب إيران.

وذكر ممثلون عن الجيش الإسرائيلي ، أن قيادة الجيش تلقت رسالة واضحة من يعالون ، ونتانياهو للاستعداد لإمكانية تنفيذ ضربة عسكرية أحادية الجانب ضد إيران، بغض النظر عن مسار المفاوضات بين “السداسية” وإيران.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي ، قد أعلن في كلمة بجامعة تل أبيب ، أن الخيار العسكري ضد إيران لا يزال قائماً.

روسيا اليوم