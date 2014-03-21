إعادة تقديم الأوبرا الهزلية “هكذا يفعلن جميعاً”

بعد النجاح الجماهيرى الذى حققته الاوبرا الهزلية هكذا يفعلن جميعاً للموسيقار النمساوى الشهير موتسارت رؤية وإخراج حازم رشدى تعيد فرقة أوبرا القاهرة تقديم العرض لمدة أربعة أيام فى الثامنة مساء الأربعاء ، الخميس ، الأحد ، الإثنين 26 ، 27 ، 30 ، 31 ، مارس على المسرح الكبير ،وذلك بمشاركة كل من أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو أحمد الصعيدى وكورال أوبرا القاهرة تدريب الدو مانياتو وعدداً من سوليست فرقة باليه أوبرا القاهرة .

وتدور أحداث أوبرا هكذا يفعلن جميعاً فى إطار كوميدى حول طبيعة المرأة من خلال خطيبان يقومان بتنفيذ خطة لاختبار إخلاص حبيبتيهما متحديان صديقهما الذي يحاول إقناعهما بأن كل النساء متقلبات .

ويؤدى الادوار الرئيسية السوبرانو إنجي محسن بالتبادل مع جاكلين رفيق في دور ( دسبينا ) ، السوبرانو رشا طلعت بالتبادل مع دينا اسكندر في دور ( فيورديليجي ) ، الميتزوسوبرانو أمينة خيرت بالتبادل مع نورستا المرغني في دور ( دورابيلا ) ، التينور عمرو مدحت بالتبادل مع هشام الجندي في دور ( فيرانو ) ، الباريتون رؤوف زيدان في دور( دون ألفونسو ) والباريتون عزت غانم في دور( جوليلمو ).

يذكر أن أوبرا “هكذا يفعلن جميعاً” كتب نصها لورنزو دا بونتى ووضع موسيقاها فولفجانج أماديوس موتسارت عام 1790 وقدمت لأول مرة فى نفس العام على مسرح بورج بمدينة فيينا بالنمسا ، وتعد إحدى مؤلفات موتسارت الشهيرة التى تبرز إمكاناته الفنية وتتميز موسيقاها بصدق التعبير والرشاقة والحيوية .