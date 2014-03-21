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أوباما يهنئ رئيس مجلس وزراء لبنان بتشكيل حكومة ائتلافية

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أوباما يهنئ رئيس مجلس وزراء لبنان بتشكيل حكومة ائتلافية أوباما يهنئ رئيس مجلس وزراء لبنان بتشكيل حكومة ائتلافية

الرئيس الأميركي باراك أوباما – ارشيفة

تلقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني ، تمام سلام، اتصالاً هاتفيا من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي هنأه على ما تحقق من نجاح في تشكيل الائتلافية متمنيا له التوفيق في مهامه.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية ، أن الرئيس أوباما أكد لـ”سلام” أهمية اجراء استحقاق الانتخابات الرئاسية اللبنانية ضمن المهلة الدستورية ودون أي تدخل خارجي.

وشدد الرئيس أوباما ، على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية ، وتعزيز سياسة النأي بالنفس، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دعم لبنان.

ومن جانبه أبدى رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام تقديره للدعم الذي أعرب عنه الرئيس الامريكي، مؤكدا على الثوابت اللبنانية في الحفاظ على مسيرته الديمقراطية.

أ ش أ

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