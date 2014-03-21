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جوزيه يزور القاهرة الاثنين المقبل لحضور حفل الأهلى للأكثر تتويجاً فى العالم

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جوزيه يزور القاهرة الاثنين المقبل لحضور حفل الأهلى للأكثر تتويجاً فى العالم جوزيه يزور القاهرة الاثنين المقبل لحضور حفل الأهلى للأكثر تتويجاً فى العالم

 

جوزيه

وافق البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق لفريق النادى الأهلى، على على قبول الدعوة وحضور الحفل العالمى يوم 26 ماس الحالى بفندق “جى دبليو ماريوت”، فى إطار الاحتفال بلقب الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية فى العالم.

ويصل جوزيه إلى القاهرة يوم 24 مارس الحالى أى قبل الحفل بـ48 ساعة .

ووجه الأهلى دعوات لعدد من رموز اللعبة أمثال جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، والفرنسى ميشيل بلاتينى، رئيس الاتحاد الأوروبى “اليويفا”، والكاميرونى عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقى “الكاف”، ورئيس نادى إى سى ميلان الإيطالى الذى كان يُقاسم الأهلى هذا اللقب.

وكان الأهلى قد أرسل دعوة رسمية لمانويل جوزيه ووافق على حضور الحفل، باعتباره أحد المدربين الذين ساهموا فى تحقيق الإنجازات بالنادى حيث فاز بعدة ألقاب قارية مع القلعة الحمراء.

أ ش أ

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