روسيا: سنرد على كل العقوبات بالمثل

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف :” أن روسيا سترد بالمثل على كل العقوبات المفروضة ضدها.

وفي حديث صحفي له اليوم الجمعة أكد بيسكوف : ” عزم موسكو على عدم ترك أية عقوبات جديدة بلا رد”، وأشار :” أن روسيا لم تكن المبادرة إلى “تبادل العقوبات”، مجددا التأكيد أن موسكو تعتبر لجوء شركائها الغربيين إلى هذه الخطوة أمرًا غير مقبول.

وأضاف بيسكوف : ” أن أوروبا تبقى شريكًا تجاريًا واقتصاديًا رئيسا لروسيًا، إضافة إلى اهتمامها بتطور علاقاتها مع الولايات المتحدة. دعم الدولة لضحايا العقوبات وأعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية عن أمله في ألا تؤثر العقوبات على المواطنين العاديين، مشيرا إلى أن الدولة ستدعم كل الأشخاص والجهات المستهدفة بها

وقال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي :” العقوبات تنافي منطق التطور الاقتصادي”، كما أعرب بيسكوف عن أسف روسيا من وضع الولايات المتحدة خططًا لضرب قطاعات كاملة من اقتصادها بالعقوبات، قائلا: “بدلا من أن نقوم بتنسيق خطواتنا ونبحث آليات معالجة الأزمة على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، فإننا نسير في اتجاه معاكس تماما”، مضيفا أن ذلك “يتنافى مع منطق التطور”. تخفيض التوقعات لمستوى أداء الاقتصاد الروسي غير موضوعي كما أعرب بيسكوف عن اعتقاده بأن تخفيض التوقعات لمستوى أداء الاقتصاد الروسي من قبل وكالة “ستاندرد آند بورز” لم يكن موضوعيا بل جرى “بأوامر”، مضيفا أن ممارسات كهذه تقلل من مصداقية هذه الوكالات.

وكانت وكالة “ستاندرد آند بورز” المالية قد أعلنت الخميس 20 مارس تخفيض التوقعات لمستوى أداء الاقتصاد الروسي من “المستقر” إلى “السلبي” بسبب التداعيات المحتملة لفرض العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا.