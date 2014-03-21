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طارق العشرى: الفوز على بطل أفريقيا له طعم خاص.. وبعثة الأهلى تغادر تونس غدًا

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طارق العشرى: الفوز على بطل أفريقيا له طعم خاص.. وبعثة الأهلى تغادر تونس غدًا طارق العشرى: الفوز على بطل أفريقيا له طعم خاص.. وبعثة الأهلى تغادر تونس غدًا

طارق العشري

قال الكابتن طارق العشري المدير الفني المصرى لفريق أهلي بني غازي أن المباراة لم تنته بعد بين فريقه وفريق الاهلى بطل فهناك مباراة عودة بالجونه ونعلم تمامًا مدى صعوبة تلك المباراة خاصة وان الاهلي المصري يسعى لتعويض نتيجة مباراة الذهاب والعبور لدور المجموعات .

وأضاف العشري أن الفوز على فريق مثل النادي الأهلي له طعم خاص لانها في بطولة مثل دوري أبطال أفريقيا وأيضا الفوز على حامل اللقب الأفريقي العام الماضي فكل هذة الأسباب تدفع اللاعبين لتكرار الفوز على الاهلي المصري .

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تونس فى الساعة الواحدة إلا ربع ظهر غدًا السبت .

وتقرر أن تقام مباراة العودة بين الأهلى وأهلى بنغازى الليبى فى إياب دور الـ16 لدورى أبطال أفريقيا على ملعب الجونه يوم السبت المقبل بحضور 2000 مشجع .

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أهلى بنغازى بهدف مقابل لاشئ فى المباراة التى أقيمت على ملعب الشاذلى زويتن بتونس .

أ ش أ

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