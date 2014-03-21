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تكريم 8 أمهات وآباء مثاليين في احتفال بشمال سيناء الثلاثاء المقبل

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تكريم 8 أمهات وآباء مثاليين في احتفال بشمال سيناء الثلاثاء المقبل تكريم 8 أمهات وآباء مثاليين في احتفال بشمال سيناء الثلاثاء المقبل

تنظم محافظة شمال سيناء، الثلاثاء المقبل، احتفالا رسميًا، بقاعة المؤتمرات بالمدينة الشبابية الدولية بالعريش، بمناسبة عيد الام، لتكريم الامهات والاباء المثاليين.

وقال علاء الدين عطوة، مدير عام العلاقات العامة بديوان عام المحافظة، انه سيتم تكريم عدد 5 امهات مثاليات واثنين من الآباء المثاليين، بجانب تكريم الام المثالية الاولي علي مستوي الجمهورية يسرية محمود محمد عمارة “من أبناء شمال سيناء”، وذلك بمنحهم شهادات التقدير ومبالغ مالية

وأضاف انه سيحضر الحفل اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، واللواء سامح عيسي سكرتير عام المحافظة، واللواء مدحت صالح السكرتير العام المساعد، ورؤساء مجالس المدن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي.

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