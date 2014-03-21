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حكام أجانب لقمتي ' اتحاد جدة والنصر ' و ' الشباب والأهلي '

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حكام أجانب لقمتي ' اتحاد جدة والنصر ' و ' الشباب والأهلي ' حكام أجانب لقمتي ' اتحاد جدة والنصر ' و ' الشباب والأهلي '

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة السعودي لكرة القدم عن تعيين حكام أجانب لإدارة مباراتي النصر أمام اتحاد جدة والشباب أمام الأهلي في الجولة المقبلة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين.

ويقود مباراة النصر واتحاد جدة يوم الأحد المقبل طاقم تحكيم تشيكي متكون من بافل كراولفيك حكم الساحة ويعاونه كوردولا ومارتن ولزيك والمقرر إقامتها على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

فيما يقود مباراة الشباب والأهلي يوم الأحد أيضا طاقم تحكيم فرنسي متكون من توني شابرون ويعاونه فريدجي هارشي وستيفان لوزي والمقرر إقامتها على ملعب الملك عبد العزيز بمكة المكرمة.

يذكر أن النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويحتاج 4 نقاط فقط للفوز بالبطولة الغائبة عن خزائنه منذ 19 عاما.

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