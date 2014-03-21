“الجزيرة” تلاعب بتصريحات وزير الخارجية البحريني حول “الإخوان”

تلاعبت قناة الجزيرة اليوم بتصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن احمد آل خليفة في شأن جماعة الإخوان المسلمين، إذ شدد الشيخ خالد بن احمد آل خليفة وزير الخارجية على أن مملكة البحرين تقف مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في تصديهم لمخططات الإخوان المسلمين.

وقال آل خليفة :”إن البحرين تتصدى لجماعة الإخوان المسلمين وتهديدها الإرهابي الواضح لاستقرار مصر والسعودية والإمارات وتعتبره تهديد للبحرين ولأمنها”، مؤكداً أن البحرين ستتعامل مع أي تهديد مماثل من جماعة الإخوان المسلمين في البحرين بنفس الأسلوب الذي تتعامل به مع أي تهديد آخر لأمنها واستقرارها”.

وأكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أن ما يمس أمن واستقرار الأشقاء في السعودية والإمارات هو مساس مباشر لأمن واستقرار البحرين والعكس صحيح، ومن يعاديهم هو بلا شك عدونا.

فى سياق متصل حاولت قناة “الجزيرة ” الفضائية على موقعها الإلكتروني اليوم تغيير تلك التصريحات لتعطي معنى معاكس.

التصريحات الصحيحة لوزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة

> وزير الخارجية البحريني: الاخوان جماعة إرهابية ومن يمس امن واستقرار مصر والسعودية والامارات ويعاديهم هو عدونا وسنتعامل مع أي تهديد مماثل لنا