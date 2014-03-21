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إثيوبيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر علي أساس تبادل المنفعة

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إثيوبيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر علي أساس تبادل المنفعة إثيوبيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر علي أساس تبادل المنفعة

سد النهضة

أكد ، المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية ، السفير دينا مفتى التزام بلاده بالتعامل بصورة وثيقة مع والدول الأخرى في منطقة حوض نهر النيل بطريقة المنفعة المتبادلة.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الإثيوبية، في بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، إن السفير دينا مفتي أكد أن بلاده على استعداد لمواصلة الحوار والنقاش البناء بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف المتحدث  ، أن بلاده ملتزمة بالتعامل مع مصر ودول حوض النيل الأخرى إنطلاقا من روح الفائدة المتبادلة.

وأشار البيان إلى أن المتحدث ، أكد أن مشروع سد النهضة يمكن أن يكون مصدرا للتكامل ، والشراكة ، والتعاون الإقليمي.

أ ش أ

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