القبض على 8 من عناصر الاخوان بالفيوم

القت اجهزة الامن بالفيوم، القبض على 8 من عناصر تنظيم الاخوان المسلمين فى الفيوم عقب فض التظاهرة التى قاموا بها بعد انتهاء صلاة الجمعه والتى انطلقت من عدة مساجد فى مدينة الفيوم.

حيث تم القبض على كل من محمد حسن امين حسن ،24 سنة ،طالب بكلية طب الفيوم، وعبد المقصود محمود عبد المقصود، 41 سنة ،موظف بالاوقاف، واحمد ربيع محمود حسن ،28 سنة، مدرس، وعيد ربيع سيد احمد ،42 سنة ،نقاش، وعبد التواب سعد شعبان ،40 سنة، فنى بشركة الملاحات ،ووعمرو انور عبد العزيز حسين ،28 سنة ،عامل ،واحمد عويس متولى ،21 سنة ،طالب، ومحمود احمد زكى 26، سنة نجار .

> وكانت الاشتباكات التى درات بين قوات الامن و عناصر الاخوان قد اسفرت عن إصابة كل من احمد شرف الدين محمد، 18 سنة ،نجار ،من حى الصوفى مصاب بجرح قطعى بالراس وشهاب الدين عمر حمزة ،20 سنة، طالب من حى الحادقة مصاب بطلق نارى باليد اليسرى ،فضلاً عن إصابة احمد اكرم الخطيب، 35 سنة ،مدرس من حى الحادقة مصاب بطلق نارى بالبطن وهو زوج ابنة محمد هاشم، عضومجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى .

واتهم المصابين عناصر الاخوان بإحداث اصابتهم.