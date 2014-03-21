تياجو سيلفا متشوق لمواجهة زملائه في منتخب السامبا أمام تشيلسي

أعرب المدافع البرازيلي تياجو سيلفا نجم وقائد باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم عن سعادته بمواجهة مواطنيه في فريق تشيلسي الإنجليزي خلال صدام الفريقين بالدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويضم تشيلسي رباعي السيليساو أوسكار وويليان وديفيد لويز وراميريز، كما يضم البي إس جي زملائهم ماكسويل وأليكس ولوكاس مورا بجانب سيلفا.

وصرح تياجو سيلفا فور علمه بنتيجة قرعة دور الثمانية التي سحبت اليوم بمدينة نيون السويسرية “إنني متشوق لتلك المواجهة، ستكون بين فريقين كبيرين، نطمح للوصول لنصف النهائي، كون لقاء الإياب في لندن لا يعني حسم تشيلسي للتأهل”.

وستقام مباراة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء في باريس يوم 2 أبريل، بينما يقام الإياب في ملعب ستامفورد بريدج بلندن يوم 8 من نفس الشهر.

كان بطل الدوري الفرنسي قد سقط في ربع نهائي النسخة الماضية من التشامبيونز بشق الأنفس امام برشلونة الإسباني، حيث تعادلا 2-2 في باريس، و1-1 في برشلونة، ليتأهل الفريق الكتالوني للمربع الذهبي بفضل قاعدة التسجيل خارج الأرض.

وأغرى القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لاعبيه بأكبر مكافأة في تاريخ كرة القدم في حال تتويجهم بدوري الابطال هذا الموسم، وتقدر بمليون يورو لكل لاعب، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وكالات