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حملة "زينة" فى خطاب لرئيس الجمهورية: نريد القصاص للطفلة

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أصدرت حملة "زينة ريحان"، خطابا موجها إلى عدد من قيادات الدولة وعلى رأسهم المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، للمطالبة بالقصاص العادل من قتله الطفلة زينة.

يأتى ذلك على خلفية الواقعة التى حدثت منذ شهور بمحافظة بورسعيد عندما قام جار الطفلة، بمساعدة حارس عقار المنزل الذى تسكن فيه، باستدراجها إلى سطح العقار، محاولين اغتصابها، وحينما أيقنت الطفلة الخطر بدأت بالصراخ، فقاما بإلقائها من أعلى العقار.

ومن جانبها، قالت أمانى محمد، عضو حملة "زينة ريحان"، لـ"اليوم السابع"، إن هناك عددا من الخطوات الصعيدية التى ستتبعها الحملة فى حال تجاهل الخطاب من الجهات التى أرسلت إليه، موكدة أن هناك اتفاقا بين الحملة وأهل زينة للمطالبة بضرورة تحويل الجناة إلى الطب الشرعى ببورسعيد، مشيراً إلى أنهم ينتظرون يوم 25 مارس القادم كخطوة جديدة من خلال القضاء.

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