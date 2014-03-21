الشباب يواصل مطاردة أهلي دبي بهدف في شباك الظفرة

واصل فريق الشباب الإماراتي مطاردته لأهلي دبي متصدر الدوري الإماراتي للمحترفين بعد أن تغلب على ضيفه الظفرة بهدف نظيف يوم الجمعة في الجولة الـ20 من المسابقة.

وابتعد الشباب عن الجزيرة صاحب المركز الثالث بـ6 نقاط كاملة إلا أن أبناء والتر زينجا لم يخوضوا مباراتهم هذا الأسبوع بعد.

وسجل إدجار برونو دا سيلفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57 من عمر المباراة ليحقق الفريق فوزا غالبا بـ10 لاعبين بعد طرد محمود قاسم لاعب الشباب في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 42 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن أهلي دبي فيما تجمد رصيد الظفرة عند 29 نقطة.