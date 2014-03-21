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مورينيو يظهر “إعجابه” بفينجر وأرسنال قبل المباراة رقم 1000

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مورينيو يظهر “إعجابه” بفينجر وأرسنال قبل المباراة رقم 1000 مورينيو يظهر “إعجابه” بفينجر وأرسنال قبل المباراة رقم 1000

مورينيو وفينجر – أرشيفية

أعرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي، اليوم الجمعة عن “إعجابه” بأرسنال ومدربه الفرنسي أرسين فينجر، الذي تدور بينهما حرب كلامية وسيكمل في مواجهة غدا أمام “البلوز” مباراته الـ1000 مع “المدفعجية”.

ويأتي تبادل التصريحات النارية بين المدربين بعد شهر تقريبا من قيام مورينيو بفتح حرب نفسية قديمة بينهما لدى تأكيده أن فينجر “متخصص في الفشل”.

وأكد مورينيو اليوم “التكريم الذي أقدمه هو التأكيد على أن أي مدرب سيود أن يحظى بنفس هذا الامتياز في فريقه”.

وعلى الرغم من هذا أشار مورينيو إلى ابتعاد أرسنال عن تحقيق الألقاب منذ نحو تسعة أعوام قائلًا “أكن إعجابا لفينجر ولأرسنال، لأنه ليس ممكننا تحمل 1000 مباراة إذا لم يكن النادي رائعًا أيضًا ويدعم المدرب خاصة في اللحظات الصعبة وخاصة عندما تكون اللحظات الصعبة كثيرة”.

ويعود الخلاف بين مورينيو وفينجر إلى عام 2005 خلال الفترة الأولى التي درب فيها مورينيو “البلوز” وعندما وصف الفرنسي المدرب البرتغالي بـ”الوقح والرجل المنعزل عن الحقيقة”.

وأكد فينجر ردًا على تصريحات لمورينيو وصفه فيها بـ”المتلصص”، “عندما تسمح لأشخاص أغبياء بالنجاح، فإنهم أحيانا يصبحون أكثر غباء”.

وتعد الحرب الكلامية بين المدربين فرصة لتحفيز فينجر على كسر نحس عدم تحقيق الفوز عشر مرات أمام فرق يقودها مورينيو.

ويخوض تشيلسي اللقاء متصدرا البريمير ليج بـ66 متقدما بأربع نقاط على أرسنال صاحب المركز الثالث خلف ليفربول الوصيف بفارق الأهداف، علما بأن “المدفعجية” لهم مباراة مؤجلة.

وكالات

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