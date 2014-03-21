السيطرة على حريق بمصنع أقطان بأسيوط

قامت قوات الحماية المدنية بأسيوط ، منذ قليل ، من السيطرة على حريق بمصنع الصفا للاقطان الطبية بالمنطقة الصناعية بمركز أسيوط ، دون وقوع إصابات.

> تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بمركز أسيوط ، يفيد باندلاع حريق بمصنع الصفا للأقطان الطبية بالمنطقة الصناعية بناحية بني غالب ـ التابعة لمركز اسيوط ، ملك “عمرو . ب . ع ” (48 سنة ـ صاحب المصنع ) ومقيم دائرة ثان أسيوط .

> على الفور، أنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق بعدد (70) باله قطن زنة الواحدة منها 150كيلو جرام داخل سور المصنع دون ثمة خسائر او إصابات بالأرواح ،و نجم عن ذلك احتراق كمية القطن الموجود بها .

> و بسؤال مالك المصنع، رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي ، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بالتسبب فى ذلك فيما قدر قيمة التلفيات بحوالي [60.000] جنية .

تم إخطار المعمل الجنائي للانتقال وإتخاذ اللازم.