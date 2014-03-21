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نائب وزير الدفاع السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن

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نائب وزير الدفاع السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن نائب وزير الدفاع السعودي يبدأ زيارة رسمية إلى واشنطن

الأمير سلمان بن سلطان

استقبل نائب وزير الخارجية الأميركي ويليام بيرنز في مقر الوزارة بالعاصمة واشنطن، أمس، الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي، في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية، وبحث اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

من جهة أخرى، استقبل نائب وزير الدفاع السعودي، في مقر إقامته بواشنطن، مدير عام وكالة الأمن القومي الأميركي الفريق كيث بي أليكساندر، ومدير الاستخبارات الوطنية الأميركي جيمس كلابر.

حضر المقابلتين السفير عادل بن أحمد الجبير سفير لدى الولايات المتحدة، والفريق متقاعد محمد بن عبد الله العايش المستشار بمكتب وزير الدفاع، واللواء طيار ركن أحمد بن ناصر القحطاني الملحق العسكري السعودي في أميركا.

وأقام السفير السعودي في واشنطن، حفل عشاء للأمير سلمان بن سلطان، بمناسبة زيارته الحالية لأميركا، وحضر الحفل سفراء الدول المعتمدون لدى الولايات المتحدة، وأعضاء السلك الدبلوماسي، وعدد من المسؤولين في الأميركية، والوفد المرافق لنائب وزير الدفاع السعودي.

وكان الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز قد وصل إلى العاصمة، واشنطن، مساء أول من أمس، في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، وكان في استقباله سفير السعودية في واشنطن، والملحق العسكري، وأعضاء السفارة السعودية.

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