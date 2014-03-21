البحث الجنائي يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة فتاه مذبوحة بالمنيا

تكثف إدارة البحث الجنائي بالمنيا جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور علي جثة فتاه مذبوحة، وملقاة بوسط الزراعات بالقرب من منزلها، الكائن بمركز العدوه شمال غربي المحافظة.

وتلقي اللواء أسامه متولي مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد سامي سنوسي -مأمور مركز شرطة العدوة- بعثور الأهالي علي جثة لفتاة مقتولة وملقاة بوسط الزراعات.

وبانتقال فريق من البحث الجنائي تحت إشراف العميدين، هشام نصر، وعصام الخضري، للتعرف علي ظروف وملابسات الواقعة؛ وجدت جثة فتاه تدعي سهير”ع.ع”، 22 سنة، ملقاة بوسط زراعات البرسيم، وحول جسدها أثار عنف، وتبين وجود آثار خنق وذبح حول منطقة الرقبة.

حرر عن الواقعه المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات، وتحديد وضبط التهمين، وأخطرت النيابه العامه للتحقيق.