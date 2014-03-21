أخبار عاجلة

تغطية خاصة - مستشار العلاقات الخارجية للرئيس ترامب: أهم من عودة المساعدات هو التنسيق الإستراتيجي -
الأزهر يدين تفجير "سان بطرسبرج".. ويطالب بـ"استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب" -
مصدر أمني يكشف سبب اختطاف "شيخ الفواخرية" في سيناء -
"النواب الليبي" يقرر العودة إلى الحوار السياسي ويضع 7 مبادئ -
الحصيلة النهائية لـ"تفجير بطرسبورج": سقوط 10 قتلى و37 مصابا -
محافظ الإسكندرية: بدء تطوير قلعة قايتباي ومقابر كوم الشقافة -
صور| صانع أختام يدوية: «هربت من البطالة.. والزباين كتير» -
فيديو| السيسي لـ«ترامب»: معجب بشدة بشخصيتك «المتفردة» -
فيديو| ترامب: السيسي «حليفي وصديقي» -
«اقتصادية البرلمان» تصوت على مواد قانون الاستثمار المؤجلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

التليفزيون الإمارتى يصور فيلماً تسجيلياً عن الحضارة الفرعونية بأسوان‎

Google+ Print
التليفزيون الإمارتى يصور فيلماً تسجيلياً عن الحضارة الفرعونية بأسوان‎ التليفزيون الإمارتى يصور فيلماً تسجيلياً عن الحضارة الفرعونية بأسوان‎

قام وفد من التليفزيون الإمارتى بتصوير فيلم تسجيلى عن الحضارة الفرعونية القديمة، ومشاهد من الحياة اليومية البسيطة على ضفاف نهر النيل بمدينة أسوان.

وصرح “أحمد على ” مسئول المركز الصحفى بأسوان، إن الوفد الإمارتى قام بتصوير فيلم تسجيلى عن الحضارة الفرعونية القديمة، حيث يلقى الضوء على العلاقات الإنسانية لدى القدماء المصريين، فى الحياة الفرعونية القديمة، كما يلقى الضوء على الحياة الاجتماعية والثقافية فى الحديثة، ومدى علاقة ارتباط مصر الفرعونية والحديثة بنهر النيل العظيم.

وأضاف عبيد أن الوفد الإمارتى الذى يترأسه الإعلامى مصطفى العيدروس والدكتور عمر مراد، والمخرج سعيد السمان، قام بتصوير مناظر للغروب والشروق بنهر النيل ومناظر عامة للنيل بكورنيش أسوان، مشيراً إلى أن الفيلم سيذاع ضمن حلقات البرنامج اليومى “القلب السليم” خلال شهر رمضان المقبل، على عدد من القنوات الفضائية.

من جانبه، أوضح صابر عبد الظاهر مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، أن الوفد الإمارتى قام أيضاً بتسجيل لقطات لمنزل الأديب العملاق عباس العقاد، ومتحفه الكائن بمكتبة العقاد بمدينة أسوان، بالإضافة إلى مقبرته وتمثاله أيضاً.

ولفت عبد الظاهر، إلى أن هيئة الاستعلامات تقدم المزيد من التسهيلات للوفود الضيوف، للعمل على زيادة أعداد السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

طلب إحاطة إلى وزير النقل بشأن انسحاب خطوط ملاحية عملاقة من مصر

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

نائب رئيس البنك الدولي: نسبة البطالة في مصر 33%

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

تنظيم معرض لـ«مهندسي ديكور مصر» لأول مرة.. والمنتجات ليست للبيع

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»

السيسي لـ«ترامب»: «أنا ومصر بجانبك للقضاء على الإرهاب»