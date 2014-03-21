التليفزيون الإمارتى يصور فيلماً تسجيلياً عن الحضارة الفرعونية بأسوان‎

قام وفد من التليفزيون الإمارتى بتصوير فيلم تسجيلى عن الحضارة الفرعونية القديمة، ومشاهد من الحياة اليومية البسيطة على ضفاف نهر النيل بمدينة أسوان.

وصرح “أحمد على ” مسئول المركز الصحفى بأسوان، إن الوفد الإمارتى قام بتصوير فيلم تسجيلى عن الحضارة الفرعونية القديمة، حيث يلقى الضوء على العلاقات الإنسانية لدى القدماء المصريين، فى الحياة الفرعونية القديمة، كما يلقى الضوء على الحياة الاجتماعية والثقافية فى مصر الحديثة، ومدى علاقة ارتباط مصر الفرعونية والحديثة بنهر النيل العظيم.

وأضاف عبيد أن الوفد الإمارتى الذى يترأسه الإعلامى مصطفى العيدروس والدكتور عمر مراد، والمخرج سعيد السمان، قام بتصوير مناظر للغروب والشروق بنهر النيل ومناظر عامة للنيل بكورنيش أسوان، مشيراً إلى أن الفيلم سيذاع ضمن حلقات البرنامج اليومى “القلب السليم” خلال شهر رمضان المقبل، على عدد من القنوات الفضائية.

من جانبه، أوضح صابر عبد الظاهر مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، أن الوفد الإمارتى قام أيضاً بتسجيل لقطات لمنزل الأديب العملاق عباس العقاد، ومتحفه الكائن بمكتبة العقاد بمدينة أسوان، بالإضافة إلى مقبرته وتمثاله أيضاً.

ولفت عبد الظاهر، إلى أن هيئة الاستعلامات تقدم المزيد من التسهيلات للوفود الضيوف، للعمل على زيادة أعداد السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى مصر.