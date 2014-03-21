“داعش” تتوعد بتمديد عملياتها العسكرية داخل شبه الجزيرة العربية

توعّد تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”، أمس الخميس، بـ “التمدد لجزيرة العرب” قريباً، وانه سيغير مسماه خلال الأيام القليلة المقبلة .

وقال التنظيم في نبأ نشر في منتدى “المنبر الإعلامي الجهادي” التابع لـ”داعش”، “إن شاء الله، التمدّد لجزيرة العرب قريباً”، مشيراً الى أن “التمدّد سيكون بخطة محكمة وقوية ستذهل العراعير الأغبياء”.

وأضاف “لا يعلمون أن خطة التمدّد لجزيرة العرب وضعت تفاصيلها منذ إعلان دولة العراق الإسلامية”. وتابع “اللبنات الأخيرة للتمدد في جزيرة العرب وضعت تفاصيلها منذ إعلان دولة العراق الإسلامية”، موضحا أن “اللبنات الأخيرة للتمدّد أوشكت على الانتهاء”.

وقال التنظيم في بيانه “المفاجأة القادمة، الآن نغزوكم ولا تغزونا، سيلتحم جند العراق مع جند الشام ويلتقون قريباً بجند اليمن وتفتح جزيرة العرب وبعدها بلاد فارس′.

وأضاف “عندها سنراكم تضعون مبادرات تحاكي الأمس القريب برجوع الدولة الى الشام وترك جزيرة العرب، وهيهات أن نترك جزيرة العرب فنحن أهلها وليس أنتم”.

> > واعتبر أن “جزيرة العرب خاصة وبلاد المسلمين عامة، يَحكم فيها المرتدون ويؤمّن فيها العلمانيون والصليبيون والكفرة والملاحدة، ويُحارب فيها الموحّدون، ويُقتل فيها الصالحون وتعج سجونها بهم اليوم بجريرة جهادهم الذي عطّله وحاربه الحكام الذين والوا النصارى والمرتدين”.

وقال “عادت بلادنا جزيرة العرب وغيرها تحتاج إلى فتح جديد، وقد قرّت أعيننا اليوم براية نقية ومنهج ربّاني متمثلاً في الدولة الاسلامية وقاعدة الجهاد”.

من جهة ثانية، قال تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)”، على صفحة “منبر العراق والشام” التابعة له على موقع التواصل الإجتماعي “توتير”، إنه “بإذن الله سيتغيّر اسم الدولة الإسلامية في العراق والشام خلال الأيام القليلة المقبلة”. ولم يعطِ التنظيم تفاصيل أخرى حول الاسم.